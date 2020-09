Ganago, l'envol loin du nid

Plus grosse recrue de l'histoire du RC Lens avant l'arrivée de Seko Fofana un mois plus tard, Ignatius Ganago casse la baraque en ce début de saison sous ses nouvelles couleurs.

Ganagogo

Ignatius Ganago n'était pas né en 1993. Il n'a donc pas connu les Néerlandais de 2 Unlimited et leur tube eurodanceen tête des charts l'année du sacre européen de l'OM. Pas sûr qu'il ait reconnu, par conséquent, la mélodie remixée par les supporters niçois en son honneur en 2017 et qui a accompagné ses débuts en Ligue 1 avec le Gym. À ce moment-là, Ganago était ce jeune talent du Cameroun qui venait de poser ses valises dans l'Hexagone et découvrait le football européen avec l'espoir de s'y faire une place, donnant à l'Allianz Riviera de quoi fantasmer dès ses premières apparitions. Trois ans plus tard, l'attaquant prend enfin son envol, avec un début d'exercice 2020-2021 forçant l'admiration. Mais entre-temps, il a troqué son maillot rouge et noir pour une liquette sang et or.