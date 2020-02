Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gameiro et Valence dominent le Betis, Eibar se reprend Reuters • 29/02/2020 à 23:25









Gameiro et Valence dominent le Betis, Eibar se reprend par Matthieu Cointe (iDalgo) Plusieurs Français étaient à l'honneur ce samedi au cours de la 26e journée de Liga. Kevin Gameiro a inscrit un magnifique but depuis l'extérieur de la surface pour lancer Valence dans son match contre le Betis Seville. Malgré une passe décisive de Nabil Fekir dans les derniers instants de la partie, les Andalous se sont encore inclinés, 2-1, et n'ont plus gagné depuis le 19 janvier dernier en championnat. Valence est 7e, à deux points du podium. De son côté, le Betis plafonne à la 14e place. Après 4 matchs sans victoire en Liga, Eibar reprend du poil de la bête avec un net succès à domicile face à Levante (3-0). Les hommes de Mendilibar sont 16es, avec cinq longueurs d'avance sur la zone de relégation. Dans les autres rencontres de la journée, Leganés a concédé le nul sur sa pelouse contre Alavés (1-1), alors que Grenade et le Celta Vigo se sont neutralisés (0-0).

