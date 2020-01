Gambie : et revoilà Yahya Jammeh !

Mauvaise nouvelle pour les Gambiens ? Leur ancien président Yahya Jammeh, en exil en Guinée équatoriale, a émis le souhait de rentrer en Gambie. Dans des propos tenus à un responsable de son parti, l'Alliance patriotique pour la réorientation et la construction (APRC), il exhorte ses partisans à réclamer des autorités le respect des engagements pris par les organisations africaines et l'ONU au moment de son départ contraint de Gambie. En janvier 2017, après avoir rejeté sa défaite à la présidentielle face à l'opposant Adama Barrow, Yahya Jammeh a finalement accepté l'exil, contraint par une intervention militaire.En contrepartie, il avait obtenu de l'Union africaine, de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et des Nations unies leur engagement à ?uvrer avec le gouvernement gambien pour le respect de la sécurité et des droits de Yahya Jammeh, et notamment celui de rentrer en tant que citoyen et ancien chef de l'État. « Il faut appliquer l'accord, point final », affirme-t-il dans l'enregistrement. Le gouvernement gambien, lui, a répondu à cette demande par la voix de son porte-parole, Ebrima Sankareh, qui a assuré ne pas savoir « de quel document parle M. Yahya Jammeh ». « S'il revient sans autorisation, le gouvernement gambien ne peut pas garantir sa sécurité », a-t-il déclaré à l'émission Focus on Africa de la BBC.Un mandat dictatorialL'annonce de son éventuel retour a fait, ce week-end, le tour des...