information fournie par So Foot • 10/04/2023 à 19:09

Gambardella : Une finale AS Monaco-Clermont Foot au Stade de France !

Direction le Stade de France !

Les U18 de l’AS Monaco affronteront ceux du Clermont Foot en finale de la Coupe Gambardella le 29 avril prochain en lever de rideau de la finale de Coupe de France entre le FC Nantes et le Toulouse FC. Ce lundi, les jeunes Monégasques se sont imposés 2-0 face à Pau au Nouste Camp, petit Poucet de la compétition et pensionnaire de Régional 1. Si les locaux avaient réussi à battre l’Olympique lyonnais lors du tour précédent, les Rouge et Blanc ont su tirer profit de leur expérience dans la compétition, prenant notamment de court la défense paloise sur un corner joué rapidement pour l’ouverture du score.…

AEC pour SOFOOT.com