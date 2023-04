Galtier : Un homme en colère

19 Khephren THURAM (ogcn) - Christophe GALTIER (Entraineur PSG) during the Ligue 1 Uber Eats match between Nice and PSG at Allianz Riviera on April 8, 2023 in Nice, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport)

Le PSG a enfin enrayé sa spirale dépressive contre Nice, samedi soir (0-2). Mais le succès parisien a largement été éclipsé par la réaction de Christophe Galtier face aux insultes descendant de la Populaire Sud.

La terne victoire du PSG face au Gym (0-2), samedi, a provisoirement sauvé la tête, jusqu’à la fin de la saison si confirmation devant Lens, de Christophe Galtier. Ces trois points engrangés, notamment grâce au miracle de Pâques de la résurrection de Lionel Messi, Sergio Ramos et surtout Gianluigi Donnarumma, ont été cependant ternis par l’ambiance de la rencontre. Et en particulier le clash entre le coach parisien et les supporters niçois, qui a fini par déteindre sur le climat général du match.

Certes, le contexte était électrique. Revenir dans son ancien club ne constitue jamais un exercice facile. Surtout à la tête d’un PSG honni un peu partout dans l’Hexagone, d’autant plus avec ses stars et son gigantisme économique. Les ultras niçois ont souvent la dent dure et peu le sens de la mesure. Ils ont régulièrement défrayé la chronique par exemple lors des confrontations avec l’OM (y compris sous Galtier, qui n’avait guère exprimé alors son opinion concernant les excès de « ses » supporters de l’époque). Sans oublier l’orientation politique de la Populaire Sud, bien dans l’air du temps. Par ailleurs, ce choc était présenté comme un couperet pour le coach parisien. Autant d’éléments qui rendaient cette confrontation singulière.…

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com