Galtier, les peintres et le nombril

Lille est aussi inconsistant à l'extérieur que performant à domicile. La preuve : dimanche, les Dogues se sont inclinés à Dijon (1-0), après avoir longtemps évolué en supériorité numérique. Un échec qui a provoqué la colère de Christophe Galtier.

La troisième plus mauvaise formation de Ligue 1 à l'extérieur

Dijon anesthésie

Au stade Gaston-Gérard, le vestiaire des visiteurs est accolé à la salle de presse, où les entraîneurs viennent déverser la bonne parole après les matches. En général, les bruits qui s'en échappent sont des cris de joie après une victoire, ou ceux d'une sono qui crache des décibels. Dimanche, Christophe Galtier a gueulé à lui tout seul plus fort qu'une armée de braillards en short. Le mur séparant le vestiaire de la salle de presse a beau être épais, les premiers journalistes arrivés sur place n'en ont pas perdu une miette. Il suffisait juste de s'asseoir pour entendre " Galette " dire tout le mal qu'il avait pensé de la prestation de ses joueurs, une nouvelle fois battus à l'extérieur par une équipe en lutte pour le maintien.Le LOSC s'était déjà incliné à Amiens (1-0) et Toulouse (2-1) avant ce nouveau raté à l'extérieur, ce qui fait de lui la troisième plus mauvaise formation de Ligue 1 à l'extérieur, avec seulement cinq points. Et cette litanie de contre-performances a poussé Galtier à hurler dans le vestiaire qu'il "". Les Amiénois, Toulousains et autres Dijonnais apprécieront, même si le coach des Dogues, sans chercher à nier ses paroles, s'est excusé : "" Chaque match a son scénario, et celui de dimanche risque de pourrir les journées à venir de Galtier. Car son équipe s'est retrouvée très rapidement en supériorité numérique, après l'expulsion d'Hamza Mendyl (20). Un avantage dont elle n'a jamais su profiter, la faute à une certaine suffisance, un manque notoire de détermination, et surtout à l'attitude d'un adversaire capable de bien jouer et d'y associer un état d'esprit irréprochable. "", a expliqué Romain Amalfitano, le milieu de terrain dijonnais.