Galtier : « Le racisme n’est pas dans mon logiciel, j’ai été victime d’une vengeance »

Désormais loin des caméras de l’Hexagone et en poste à Al-Duhail, le club de la police militaire qatarie, Christophe Galtier a accordé un entretien fleuve à L’Équipe , dans lequel il est revenu sur de nombreux sujets et notamment sur l’affaire dans laquelle il a été accusé de harcèlement moral et de discrimination à l’encontre de joueurs musulmans, lors de son mandat niçois. Une affaire qui s’est terminée au tribunal, en décembre dernier, avec sa relaxe.

« Quand je lis les faits qui me sont reprochés, heureusement que ce n’est pas moi qui conduis. Je ne suis pas en état. Le racisme, la discrimination ne font pas partie de mon logiciel, car j’ai grandi dans un milieu multiculturel et évolué, tout au long de ma carrière. C’était un réel choc d’être renvoyé devant le tribunal correctionnel pour de tels motifs. Cela fait partie des épreuves de ma vie, explique « Galette » au journal. Cela a été une infamie. Finalement, j’ai été totalement et définitivement relaxé. La justice a établi mon innocence, sans aucun doute possible. C’est pour ça que je suis heureux. Les accusations dont j’ai été l’objet n’avaient aucun sens. Mon parcours de vie, de joueur et d’entraîneur en témoigne. » L’ancien technicien du PSG a également glissé un mot pour l’état-major parisien, mais aussi celui niçois, qui ont été proches de lui durant cette période difficile : « J’en profite pour remercier notamment son altesse l’émir Tamim ben-Hamad al-Thani, le président Nasser al-Khelaïfi et Luis Campos, mais aussi Jean-Pierre Rivère, Sir Jim Ratcliffe et David Brailsford à Nice. Ils ont été d’un grand réconfort pour ma famille, et leur soutien permanent m’a conforté dans le fait que j’ai été victime d’une vengeance. Cette thèse de la vengeance n’est pas de moi. Elle figure dans le jugement du tribunal » , conclut Galtier, en référence à sa relation extrêmement tendue avec Julien Fournier, ancien directeur général de l’OGCN, d’où est partie toute l’histoire.…

AL pour SOFOOT.com