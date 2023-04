Galtier, le mail est fait

Un mail que l'on prête à Julien Fournier accuse Christophe Galtier d’avoir tenu à leur époque niçoise des propos discriminatoires envers ses joueurs noirs et musulmans. Avant d'y voir plus clair, l’ampleur prise par ces révélations illustre la dimension politiquement explosive du foot dans la société française.

Depuis 24 heures, nous vivons au rythme des réactions autour de la mise sur la place publique, et pour tout dire médiatique, d’un mail, vieux d’un an, prétendument envoyé en fin de saison dernière par Julien Fournier (1) , alors directeur sportif des Aiglons, à Dave Brailsford, représentant du propriétaire du club Ineos, concernant son différend, voire son opposition avec le coach niçois d’alors, Christophe Galtier. D’abord révélé par le journaliste indépendant Romain Molina, ce document a ensuite été divulgué et commenté dans L’After Foot sur RMC par Daniel Riolo, qui avait également été destinataire de ce mail transféré. Y serait notamment relaté un échange qui aurait eu lieu entre les deux hommes durant lequel l’actuel entraîneur du PSG aurait expliqué qu’« on ne pouvait pas avoir autant de noirs et de musulmans dans l’équipe ». Un constat fondé sur une vision singulière de la cité de la Baie des Anges. « Julien, tu dois réaliser dans quelle ville nous sommes, nous sommes dans la ville de Jacques Médecin (ancien maire de Nice, NDLR) , et notre équipe ne correspond pas à ce que veulent les gens, comme elle ne me correspond pas » , aurait rapporté Fournier dans son courriel. Bref, Nice résumée de manière caricaturale à une ville d’extrême droite, réalité qui, si elle peut parfois se retrouver dans les tribunes, est bien loin de celle décrite dans les polars de Michèle Pedinielli.

La succession dans la journée des prises de position ou des réactions a donné tout son sens à la formule « au moment où nous écrivons ces lignes ». Julien Fournier, sans nier être l’auteur de ce message, s’est défaussé dans une réponse auprès de Nice-Matin et a même tenté une belle diversion complotiste à 48 heures d’un quart de finale de C4 : « Je ne suis en aucun cas à l’origine de la diffusion de ces informations internes vieilles d’un an au moment de mon départ du club , assure celui qui a quitté en février son poste de directeur sportif à Parme. Je n’ai jamais tiré sur une ambulance, malgré tous nos différends avec Christophe Galtier et j’ai surtout trop de respect pour l’OGC Nic

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com