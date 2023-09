Galtier : « Je n’accepte pas d’entendre que Christophe Galtier est raciste »

Christophe Galtier sort du silence.

Pour la première fois depuis son éviction du PSG, Christophe Galtier a accordé un entretien à Canal+. L’occasion pour le technicien français de revenir sur l’actualité chargée de ces derniers mois, et notamment les accusations de discrimination et de harcèlement moral qui le visent. « Je n’ai pas eu de prise de parole auparavant parce qu’il y a eu un tel déferlement médiatique sur des sujets aussi sensibles. C’est très difficile à supporter, d’autant plus que j’estime que c’est injuste. J’ai accusé le coup, mais maintenant, je suis très combatif », a d’abord expliqué l’ancien Stéphanois. Avant de botter en touche : « Les accusations de racisme ? C’est faux, archifaux. Les gens du football, les joueurs et dirigeants me connaissent. On retient cette phrase, pas les gens qui ont apporté leur soutien. » …

AH pour SOFOOT.com