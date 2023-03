Galtier, erreurs et jeunesse

Battu pour la septième fois en 2023 contre Rennes, Christophe Galtier a encore un peu plus aggravé son cas en rejetant une nouvelle fois la faute sur les jeunes de son effectif. Une communication qui interroge.

Mis dehors en Ligue des champions par le Bayern Munich, Paris s’apprêtait à vivre une fin de saison sans éclats, voguant tranquillement vers un onzième titre national à la saveur douce amère. Une victoire étriquée à Brest plus tard (2-1), le PSG est pourtant retombé dans ses travers contre Rennes (0-2), pas aidé il est vrai par une pléiade de blessures. Non content de s’incliner pour la deuxième fois en moins de deux mois face aux Bretons, Christophe Galtier s’est de nouveau attiré les foudres après la rencontre en cherchant à protéger ses joueurs de façon au mieux maladroite.

À la va com’ je te pousse

« Mettez-vous à la place des joueurs qui préparent un match, qui voient huit joueurs absents et qui rentrent dans le vestiaire avec des jeunes du centre de formation qu’ils ont dû voir une ou deux fois à l’entraînement », n’a rien trouvé de mieux à dire le technicien parisien. Nehemiah Fernandez-Veliz et Hugo Lamy, qui n’ont pas levé leurs fesses du banc pour leur première apparition sur une feuille de match, apprécieront. Et doivent se résoudre à ne pas revenir de sitôt, si leur seule présence suffit à perturber la préparation de Lionel Messi, Marco Verratti et consorts. Des cadres qui, dans un tel contexte, feraient mieux de se préoccuper de jouer les mentors, plutôt que de traîner des pieds comme des âmes en peine sur la pelouse du Parc des Princes.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com