information fournie par So Foot • 09/04/2023 à 09:39

Galtier : « C’est grâce à mon travail qu’il y a encore des matchs européens à Nice »

Soirée en demi-teinte.

Pour son retour à Nice sous ses nouvelles couleurs, Christophe Galtier est reparti avec trois points précieux dans la course au titre et son avenir sur le banc du Paris Saint-Germain. Un match durant lequel l’entraîneur parisien, ancien des Aiglons donc, a été visé par une banderole brandie par les ultras aux environs de la demi-heure de jeu. « Avant/Après: la mama Di Galtier » , pouvait-on lire, faisant référence à un chant de chambrage injurieux, bien qu’il manque la pire partie de la phrase. En conférence de presse, Galtier a répondu aux insultes proférées par les ultras niçois envers lui et visant sa mère.…

MD pour SOFOOT.com