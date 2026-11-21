Galapagos : inondations et évacuations après des pluies intenses générées par El Niño

Un habitant des Galapagos se déplace sur une planche de surf dans une rue inondée, le 21 novembre 2026 ( AFP / Carlos Espinosa )

En barques, à la nage ou dans l'eau jusqu'à la taille, les habitants des îles Galapagos sauvent ce qu'ils peuvent des inondations, qui ont entraîné l'évacuation d'au moins cent personnes samedi dans l'archipel équatorien.

À la suite de pluies torrentielles liées au phénomène météorologique El Niño, le service local de secours a indiqué sur le réseau social X que 100 personnes ont été évacuées sur l'île Santa Cruz, la plus peuplée de l'archipel. Il a publié des images d'une distribution de vivres et de soins médicaux.

En octobre, des inondations similaires ont fait un mort et des milliers de sinistrés dans cet archipel, situé à environ 1.000 km des côtes de l'Équateur et qui compte quelque 28.500 habitants, répartis sur quatre de ses nombreuses îles.

Pluies violentes et inondations sont devenues récurrentes en pleine saison d'El Niño, qui provoque une hausse des températures dans certaines zones de l'océan Pacifique et des changements extrêmes du régime des vents et des précipitations à travers le monde.

Paula Calderon, femme de ménage sur l'île Santa Cruz, a quitté sa maison samedi à l'aube avec son mari, lorsque les pompiers ont annoncé par haut-parleur qu'il était urgent d'évacuer.

"Je me trouve dans une situation vraiment très dure (...) j'ai presque tout perdu parce que ma maison a été complètement inondée", a-t-elle déclaré à l'AFP en pleurant, sous une pluie continue.

"Nous étions en train de redémarrer à zéro et il faut à nouveau tout recommencer. C'est une situation très difficile, perdre encore une fois le peu qu'on était en train de récupérer", déplore Maria Cobos, 23 ans, employée dans une blanchisserie.

Dans sa maison de trois étages, l'eau est montée jusqu'au deuxième. "C'était incroyable, je n'arrive toujours pas à réaliser", a-t-elle ajouté.

Selon les experts, l'épisode actuel d'El Niño devrait être l'un des plus intenses enregistrés à ce jour.

Depuis le 29 août, date à laquelle l'Équateur a déclaré l'état d'urgence en raison de ce phénomène, le Secrétariat national à la gestion des risques a recensé 14 morts et plus de 77.500 sinistrés.

Les Galapagos, archipel d'origine volcanique, sont une réserve de la biosphère et un laboratoire naturel pour la recherche sur des espèces de flore et de faune uniques au monde.