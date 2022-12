Gakpo, oranje fluo

Ce n'était pas forcément lui qu'on attendait pour porter les Pays-Bas, mais Cody Gakpo, buteur lors de chacun des trois matchs de poule des Néerlandais, est bel et bien celui qui a endossé la cape de sauveur. Itinéraire d'un gars loyal et dévoué, qui aurait très bien pu porter le maillot des Éperviers togolais ou des Black Stars ghanéennes.

18 buts et 18 passes décisives depuis le début de saison, qui dit mieux que Cody Gakpo ? Figure de proue de l'attaque batave en phase de poules, le gamin d'Eindhoven a déjà marqué à trois reprises en Coupe du monde, et à 23 ans, démarre à peine son bout de chemin avec les, lui qui aurait pourtant pu porter une tout autre tunique nationale. Son père, Johnny, ancien international togolais des moins de 20 ans et qui a joué au Réveil FC puis à l'Entente II de Lomé, a rencontré la Néerlandaise Ank, sa future épouse, lorsque celle-ci, enseignante et internationale de rugby, était venue passer des vacances au Togo. Les origines ghanéennes du paternel ont fait de Cody un joueur potentiellement éligible pour les Pays-Bas, le Togo et le Ghana. En 2018, Claude Le Roy, alors sélectionneur des Éperviers, s'était intéressé au jeune attaquant du PSV Eindhoven.À l'époque, au PSV, Gakpo n'est qu'un grand espoir fondu dans la masse, comme l'explique Jeroen Kapteijns, journaliste àLe Roy demande alors à Augustin Amega, son directeur de la communication, d'entrer en contact avec Cody Gakpo. Grâce à un agent togolais ayant ses entrées aux Pays-Bas, Amega, qui se rend à Rotterdam pour assister à un match du PSV, s'entretient avec l'attaquant au téléphone., rembobine l'émissaire du Sorcier blond. À l'autre bout du fil, Gakpo décline courtoisement.