Gakpo et les Pays-Bas décapsulent le Sénégal

Le Sénégal et les Pays-Bas se sont livrés un bras de fer haletant, mais ce sont finalement les gars de Louis van Gaal, à la force du poignet, qui ont aplati les ambitions des fiers Lions de la Téranga. Les voilà bien lancés dans ce groupe A.

Sénégal 0-2 Pays-Bas

La fosse aux Lions

Et d'un coup, le silence. Les fanfares sénégalaises battaient le rythme sans discontinuer depuis la première minute mais il a fallu laisser passer les 84 suivantes pour que les baguettes cessent de heurter les peaux. La faute à un centre magistral de Frenkie de Jong venant trouver les élégants 193 centimètres de Cody Gakpo. De l'arrière du crâne donc, l'attraction du PSV délivre alors des Hollandais eux qui, pour leurs retrouvailles avec la Coupe du monde, avaient jusqu'alors bataillé sec face à des Gaïndés ayant réussi à faire oublier l'absence de leur leader Sadio Mané. Pour les protégés d'Aliou Cissé, il faudra donc redresser la barre contre la Qatar dès vendredi pour ne pas ruminer trop longtemps cette défaite amère.Dans ce stade d'Al-Toumama qui a la particularité d'être parfaitement circulaire, Sénégalais et Néerlandais ne voulaient surtout pas tourner en rond. Les deux équipes au maillot frappé d'un lion sont même déterminées à proposer un football offensif et direct, fait de décalages incessants et de courses folles. Côté, le chemin le plus court pour avancer reste de faire des triangles. La preuve avec une combinaison dès la 5e minute, avec Cody Gakpo et Vincent Janssen à la baguette que ne peut reprendre Steven Bergwijn, ou plus tard quand ce même Janssen remet à Steven Berghuis qui se permet de cogner un second spectateur dans la même soirée . On notera aussi cette tête de Daley Blind hors cadre qui aurait pu faire craquer la ligne blanche sénégalaise. Chez les champions d'Afrique, la méthode diffère : quand ce n'est pas Boulaye Dia qui joue au facteur avec Virgil van Dijk, c'est Ismaïla Sarr qui pique sur son… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com