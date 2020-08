Gaizka Mendieta : " À Valence, on était tous les stars "

Il y a 20 ans, le Valence CF réalisait l'un des back-to-back les plus incroyables de l'histoire du football : perdre deux fois d'affilée en finale de la Ligue des champions. Symbole de cette équipe, Gaizka Mendieta, un capitaine si emblématique qu'il fut surnommé " El Murcielago ". Un joueur qui, sans un foutu timing, aurait pu être Galactique au Real, membre du grand Barça et de la génération dorée du foot espagnol. Entretien avec DJ Gaizka, bientôt Mister Mendieta.

"J'avais des capacités physiques importantes à une époque où on ne s'entraînait pas encore comme aujourd'hui. Maintenant, les footballeurs sont des athlètes. Avant, les footballeurs étaient surtout des footballeurs."

Un moment de fierté énorme dans ma carrière. Il faut se souvenir que c'était une époque où il y avait beaucoup de grands joueurs à mon poste. Cette distinction signifiait être mis à la hauteur de garçons comme Zidane, Beckham, Figo, Redondo ou Rui Costa. Être considéré à ce niveau-là, c'est un souvenir que je garde dans mon cœur encore aujourd'hui. C'était surtout la reconnaissance de tout le travail que j'avais fait pour en arriver là. Un accomplissement de gamin.Pour être honnête, je ne pensais pas réussir tant de choses. Quand j'avais 12 ou 13 ans, je pratiquais tous les sports : basket, football, athlétisme. J'ai d'abord arrêté le premier, et puis, très vite, je me suis dit que ce que je voulais avant tout, c'était faire de l'athlé. J'ai arrêté le foot. J'ai été spécialiste de fond et de demi-fond pendant deux ans et demi. J'avais quelques records dans ma catégorie. Je ne sais pas si cela aurait suffi pour participer aux Jeux olympiques de Barcelone, mais j'avais franchement un bon niveau. Au bout d'un certain temps, j'ai eu très envie de refaire du foot, alors je me suis entièrement consacré à ça. Mais mon expérience de l'athlétisme m'a beaucoup servi ensuite. J'étais très discipliné dans ma préparation. J'avais des capacités physiques importantes à une époque où on ne s'entraînait pas encore comme aujourd'hui. Maintenant, les footballeurs sont des athlètes. Avant, les footballeurs étaient surtout des footballeurs.