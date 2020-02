Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gaitán débarque à Lille, Boateng au Besiktas Reuters • 01/02/2020 à 11:57









Gaitán débarque à Lille, Boateng au Besiktas par Hugo Chalmin (iDalgo) Les derniers heures du mercato hivernal ont été plutôt agitées. À commencer du côté du LOSC. Le 7ème de Ligue a réalisé un coup intéressant en recrutant Nicolás Gaitán. L'international argentin, libre de tout contrat, s'est engagé avec le club lillois jusqu'à la fin de la saison. Quant aux Girondins de Bordeaux, ils ont officialisé la venue de Ruben Prado en provenance de la Real Sociedad. Le milieu de terrain espagnol a signé avec le FCGB jusqu'en 2021. Toujours en Ligue 1, Dijon accueille du renfort sur le front de l'attaque. Le club bourguignon a trouvé un accord de quatre ans et demi avec Aurélien Scheidler qui quitte Orléans, en Ligue 2, pour se frotter à la Ligue 1. De son côté, l'OGC Nice a annoncé que Moussa Wague, le jeune latéral du FC Barcelone, allait terminer la saison à Nice sous la forme d'un prêt. Reims s'est activé également en cette fin de mercato. Le défenseur belge de 21 ans, qui n'arrivera que cet été au sein du club champenois, Wout Faes, a signé pour cinq ans. En ce qui concerne Kevin-Prince Boateng, il quitte la Fiorentina pour le Besiktas où il est prêté jusqu'à la fin de la saison.

