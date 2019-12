"Gagner la guerre. Récit du vieux royaume", de Jean-Philippe Jaworski

Un roman de guerre foisonnant de Jean-Philippe Jaworski.

Dans la nouvelle « Mauvaise donne » de son premier recueil Janua vera (réédité dans la collection « Folio SF »), Jean-Philippe Jaworski mettait en scène un personnage décrit comme un « soudard encombrant et fort en gueule »: Don Benvenuto Gesufal. Ancien vétéran des Phalanges, un corps redouté de reîtres, et bretteur expérimenté, Benvenuto appartient désormais à une confrérie d'assassins, la guilde des Chuchoteurs. A la suite d'un contrat manqué qui tourne pour lui au guet-apens, Benevenuto entre au service du podestat Leonide Ducatore, un homme politique d'une habileté machiavélique.

L'intrigue de cette remarquable nouvelle se déroule, comme il est d'usage en fantasy, dans un monde secondaire, et celui créé par l'auteur s'inspire visiblement de l'Italie de la Renaissance. Il met en scène des personnages qui ravalent les Borgia au rang d'aimables amateurs... A la fin de « Mauvaise donne », le podestat confie à son homme de main : « Que penserais-tu d'une bonne petite guerre, Benvenuto ? »

Cette guerre est justement le sujet de ce gros roman qui fait figure d'événement et qui a obtenu le prix du roman français aux Imaginales d'Epinal, en mai. La guerre en question n'est d'ailleurs pas tant celle qui ouvre le roman et qui oppose la marine de la République aux pirates de l'archipel de Ressine que celle qui s'ensuit et qui a pour échiquier Ciudalia, la capitale de la République. Il s'agit d'une lutte larvée et sans merci pour la prise du pouvoir ; d'une succession de coups fourrés, de traîtrises, de complots à tiroirs, le tout orchestré avec une maestria cynique par le stratège hors pair qu'est Ducatore. Don Benvenuto apprend ce qu'il en coûte de servir un tel maître. La prison, l'exil, les missions-suicides : être son homme de confiance n'est pas une sinécure !

