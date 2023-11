Gagne des chèques cadeaux grâce à ta culture foot & basket mercredi 19h

Le principe : tous les 15 jours, venez affronter en live pendant plus d’1h un guest, d’autres fans de (so)foot et vos potes (à qui vous pouvez faire suivre le lien) en répondant le plus correctement et rapidement possible à une série de 20 questions à choix multiples sur votre tablette, smartphone ou ordi – avec chaque semaine, un nouveau thème.

Ce mercredi 15 novembre à 19h, place à un nouveau quiz double en collaboration avec la plateforme d’enchères en ligne Catawiki à l’occasion de leur vente de souvenirs sportifs spéciale Duels légendaires. D’un côté du football , avec l’opposition entre le Brésil de Ronaldo et l’Argentine de Maradona. De l’autre du basket, avec la rivalité Lakers vs Celtics.

Pour vous défier sur ce QCM, un invité de marque : Alex aka ABallNeverLies du média copain TrashTalk. …

Par Maxime MARCHON pour SOFOOT.com