Gaëtane Thiney veut disputer les Jeux Olympiques

Hervé Renard a un nouveau message.

Plus appelée en équipe de France depuis 2019, Gaëtane Thiney veut pourtant croire en sa chance d’être de l’aventure olympique, l’été prochain. « J’ai tellement vécu de déceptions quand les listes sortaient, de devoir toujours me justifier. Pourquoi je n’y suis pas, pourquoi elle critique, pourquoi elle est difficile à gérer et à manager , explique-t-elle dans une interview pour Bein Sports. Très sincèrement, si je suis difficile à manager, alors il y a peut-être des problèmes dans la formation des managers. J’ai beaucoup de caractère et une grosse qualité: ma franchise. Dans un monde où il faut parfois se taire, c’est compliqué, mais je pense le faire avec tact. »…

TB pour SOFOOT.com