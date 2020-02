Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gaël Monfils sacré à Montpellier pour la troisième fois Reuters • 09/02/2020 à 17:17









par Hugo Chalmin (iDalgo) Et de 3 pour Gaël Monfils ! Le Français s'est imposé en deux sets (7-5, 6-3) dimanche face à Vasek Pospisil lors de la finale de l'ATP Montpellier. C'est la troisième fois que le numéro 1 français remporte l'Open Sud de France. Après avoir disposé de son compatriote Adrian Mannarino, de Norbert Gombos et de Filip Krajinovic, La Monf s'est offert le 132ème mondial. Le tennisman tricolore n'a pas tremblé durant cette rencontre. Si le premier set est plutôt serré entre les deux hommes, la deuxième manche est dominée de la tête et des épaules par Monfils. Il récolte là le neuvième trophée de sa carrière, lui qui a disputé 29 finales. Un succès qui devrait remonter le moral du Français puisque ce dernier avait été éliminé en huitième de finale de l'Open d'Australie par Dominic Thiem, finaliste à Melbourne.

