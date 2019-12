Gaël Duval, l'adepte de Linux qui veut libérer les smartphones

Face au duopole de Google et d'Apple sur les systèmes d'exploitation mobiles, ce Normand développe «/e/», un système d'exploitation affranchi des Gafam.

Pour rencontrer Gaël Duval, aucune adresse n'est spécifiée, aucun bureau, aucun espace de coworking. De son propre aveu, son lieu de travail, « c'est Internet ». Depuis son entrée à la fac dans les années 1990, toute la carrière de ce Normand de naissance s'est structurée autour de l'informatique. De ses premiers émois numériques, il a gardé des valeurs chères à de nombreux acteurs des débuts du Web : l'échange, l'accessibilité au plus grand nombre, la transparence.

Des idéaux que l'on retrouve dans son dernier projet en date, «/e/» (à prononcer « i »), un système d'exploitation (OS) pour mobile conçu pour garantir le respect de la vie privée de ses utilisateurs. Le but : proposer une solution de rechange solide aux deux systèmes d'exploitation pour mobile les plus utilisés au monde, Android (Google) et iOS (Apple), à l'heure où la défiance envers les grands empires du numérique ne cesse de gonfler.

Une passion de jeunesse pour les machines

Pour les connaisseurs, Gaël Duval est avant tout derrière l'une des premières distributions Linux « grand public » : Mandrake, lancée en juillet 1998. Mais sa passion pour les machines est largement antérieure. Dès 1983, il bidouillait quelques modestes programmes sur son premier micro-ordinateur, un Laser 200. Un engin rudimentaire, dépourvu de mémoire et d'interface graphique, mais qui provoque un choc chez le gamin seulement âgé de 10 ans.

« Un micro-ordinateur, c'est un truc qu'on ne voyait que dans les films ou les séries » Gaël Duval

