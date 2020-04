Gabrielle Siry : « Évitons le piège d'une relance productiviste aveugle »

Gabrielle Siry est l'un des nouveaux visages du Parti socialiste. © RETMEN/SIPA

Spécialiste de la finance verte au sein d'une institution publique de politique économique, Gabrielle Siry est l'un des nouveaux visages d'un Parti socialiste en reconstruction. La fondatrice du groupe de réflexion Dépolluons la finance fait partie de cette génération montante de la politique française encore méconnue du grand public. Qui de mieux pour parler de « la France d'après » ?

Le Point : Le débat s'ouvre aujourd'hui autour de la question du « tracking » pour aider à suivre et donc lutter contre le virus. Est-ce une bonne chose ?

Gabrielle Siry : Le tracking, comme toute forme de collecte de données personnelles, présente un risque d'abus. Le débat ne date pas d'aujourd'hui et de cette crise : il y a quelques mois déjà, nous dénoncions les velléités d'introduire la reconnaissance faciale en France. Tout cela est très dangereux pour les libertés publiques. Nous n'avons pas besoin d'une solution liberticide. Mais, avant même de mentionner le tracking, il y a d'autres mesures plus urgentes. À commencer par la généralisation des tests et du port du masque.

En Corée du Sud, qui n'est pas une affreuse dictature, le tracking a prouvé son efficacité !

Mais l'efficacité en Corée du Sud vient de la généralisation extrêmement rapide des tests. À partir du moment où l'on n'arrive plus à identifier les

