L'économiste franco-américain Gabriel Zucman lors d'une conférence de presse à Paris le 1er octobre 2025. ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

L'économiste franco-américain Gabriel Zucman propose l'instauration d'un impôt permettant de régulariser les "impayés" des milliardaires, en sus d'un impôt sur le patrimoine des ultra-riches, dans un manifeste soutenu par une centaine de personnalités publiques à paraître vendredi, a-t-il indiqué jeudi sur France Inter.

"Ce qu'on explique dans le manifeste, c'est que les études ont démontré qu'il y a un problème d'injustice fiscale dans tous les pays: c'est-à-dire que les personnes les plus fortunées paient à peu près deux fois moins de prélèvements obligatoires que le reste de la population", a expliqué Gabriel Zucman, y voyant "une rupture du principe fondamental d'égalité devant l'impôt".

"Cette injustice fiscale, elle a joué un rôle considérable dans l'explosion de l'extrême richesse. Ça peut expliquer à peu près 50 % de l'explosion de la fortune des milliardaires. Et donc on a besoin d'une régularisation des impayés passés: c'est l'impôt de régularisation qu'on propose", a-t-il développé.

Le taux de cet impôt exceptionnel s'élèverait par exemple à 25 % sur les fortunes de plus de 100 millions d'euros ou de dollars, selon "Le Manifeste de Paris".

En France, il rapporterait environ 250 milliards d'euros, soit autour de 8 % du PIB, "payable par exemple en dix ans", selon ce plaidoyer "contre l'oligarchie internationale" soutenu par un collectif d'une centaine de chercheurs et de personnalités publiques, dont les prix Nobel d'économie Esther Duflo et Joseph Stiglitz.

Gabriel Zucman a assuré que "personne ne serait lésé" car "si vous pouvez nous démontrer qu'en fait vous avez bien payé votre juste part d'impôts, vous n'avez rien de plus à payer".

Cet impôt de régularisation s'ajouterait à un impôt minimum de 2 % sur les patrimoines supérieurs à 100 millions d'euros, connu sous le nom de "taxe Zucman", rejetée au Parlement français.

Concernant les médias, notamment la presse économique contrôlée en France par quelques milliardaires, le manifeste propose la création d'un "droit de révocation" des actionnaires privés par les salariés, dans certaines conditions.

Le document pose également la question de la détention et de la gouvernance des sociétés d'intelligence artificielle, estimant que l'IA pourrait être "confiée à des fondations internationales à but non lucratif" et se développer "dans un cadre coopératif et décentralisé".

Le manifeste doit paraître vendredi, à la veille du premier "Sommet de Paris contre l'oligarchie internationale" organisé à l'initiative de l'Observatoire international de la fiscalité dirigé par Gabriel Zucman.