Gabriel Jesus souhaite la bonne année à Everton

Un doublé express du Brésilien a permis à City de coucher les caramels mous malgré une fin de match fofolle (2-1) et de suivre la cadence imposée par Leicester, tombeur de Newcastle plus tôt. Il s'agit du premier revers d'Ancelotti sur le banc d'Everton.

Manchester City 2-1 Everton

GJ acte II

La seule et unique fois que Guardiola et Carlo Ancelotti, version entraîneurs, s'étaient rencontrés, c'était à l'occasion d'un choc au sommet en C1 entre le Bayern et le Real, en 2014. Lade Carletto avait alors étrillé les Bavarois du Pep (1-0, 4-0). Les deux hommes ont bourlingué, leurs forces de frappe aussi et en ce premier jour de l'année 2020, le Catalan a accompli deux choses : il s'est offert un premier succès - même si peu clinquant - contre leet entamé dans le bon sens une nouvelle année qui s'annonce crispée pour les. Guardiola, qui a encore bricolé ce mercredi, peut évidemment remercier Gabriel Jesus, qui s'est occupé de plier l'affaire en 7 minutes au sortir de la pause.Dans un schéma comparable à celui qui avait tapé Burnley six jours plus tôt (1-0) (avec un Bernard cette fois blessé à l'échauffement), Everton s'offre un frisson - ce sera le seul du premier acte - lorsque Séamus Coleman monte au front pour solliciter Claudio Bravo (8). Car même remanié avec une défense à trois têtes Rodrigo-Fernandinho-García, City prend rapidement les choses en main. Suite à une fulgurance collective et un caviar de João Cancelo, Phil Foden - positionné côté gauche - pense inscrire le premier but des locaux dans cette nouvelle décennie mais Riyad Marrez est signalé hors jeu au départ (12). Quand une fenêtre s'entrouvre