Gabriel Jesus offre la victoire à Manchester City contre Leicester par Hugo Chalmin (iDalgo) Que ce fût compliqué pour Manchester City samedi après-midi lors de son déplacement à Leicester. À l'occasion de la 27e journée de Premier League, les Citizens sont venus à bout des Foxes sur le score de 0-1. Dès l'entame de match, les joueurs de Pep Guardiola mettent le pied sur le ballon. Malgré 68 % de possession de balle, ils n'arrivent pas à ouvrir le score. Agüero aurait pu le faire mais son but a logiquement été refusé pour une position de hors-jeu. En seconde période, l'Argentin fait de nouveau parler de lui puisqu'il voit son penalty arrêté par un Schmeichel impérial. Le Kun cède sa place à Gabriel Jesus à la 77e minute et c'est son remplaçant qui va offrir la victoire à City. Le Brésilien marque trois minutes après son entrée en jeu. Si les Skyblues sont parvenus à prendre sept points d'avance sur leurs adversaires du soir, ils restent toujours à 19 longueurs du leader incontestable, Liverpool. Des Reds qui accueillent West Ham lundi.

