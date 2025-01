Gabriel de Broglie, de l'Académie française, est mort à 93 ans

L'académicien Gabriel de Broglie le 04 décembre 2003 dans la bibliothèque de l'Institut de France à Paris ( AFP / JEAN-PIERRE MULLER )

L'historien et juriste Gabriel de Broglie, membre de l'Académie française depuis 2001, est mort à l'âge de 93 ans, ont annoncé jeudi l'Institut de France et l'Académie.

"Le décès du chancelier honoraire Gabriel de Broglie nous laisse profondément attristés", a écrit le chancelier, Xavier Darcos, sur le site internet de l'Institut.

L’Académie française a précisé qu'il était décédé mercredi à Paris.

Après des études à Sciences Po Paris et à l'ENA, il avait intégré le Conseil d'État, puis été membre de divers cabinets ministériels sous les présidences de Charles de Gaulle et Georges Pompidou, de 1962 à 1971.

Il a occupé les fonctions de directeur général adjoint de l'ORTF (1971-1974), directeur général de Radio-France (1975-1979), président de l'Institut national de l'audiovisuel (1979-1981) et membre de la Haute autorité de la communication audiovisuelle, l'ancêtre de l'actuelle Arcom (1982-1986).

Puis il a présidé la Commission nationale de la communication et des libertés (1986-1989) et enfin la Commission générale de terminologie et de néologie (1996-2006).

En 2001, il est élu à l'Académie française, au fauteuil 11, où avaient siégé avant lui l'homme politique Alain Peyrefitte, l'écrivain Paul Morand et l'avocat Maurice Garçon.

De 2006 à 2017, il devient chancelier de l'Institut de France.

"Pour nous tous qui l'avons bien connu et aimé, Gabriel de Broglie n'était pas simplement ce serviteur de l'État impeccable, courtois et actif. Il fut d'abord et avant tout un historien, un linguiste, un bibliophile, un homme de vaste culture. Ses livres consacrés à l'orléanisme, à la Monarchie de Juillet ou à Guizot font autorité", a affirmé M. Darcos.

Les académiciens Gabriel de Broglie et Amin Maalouf (G), secrétaire perpétuel de l'Académie française aux Invalides à Paris, le 3 octobre 2023 ( POOL / SARAH MEYSSONNIER )

Gabriel de Broglie était issu d'une famille célèbre de la noblesse française, qui a donné avant lui, entre 1855 et 1987, quatre autres membres à l'Académie française: Victor, Albert, Maurice et enfin Louis de Broglie.

L'Académie française compte après ce décès 36 membres. Quatre fauteuils sont à pourvoir, dont un qui est vacant depuis septembre 2021.