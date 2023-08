information fournie par So Foot • 24/08/2023 à 20:02

Gabri Veiga : jeunesse vendue

Considéré comme l’un des beaux talents du football espagnol et courtisé par les plus grands clubs, Gabri Veiga a pourtant choisi de signer en Arabie saoudite à seulement 21 ans. Gâchis en devenir ?

Naples carbure à la fausse joie cet été. Entre le départ de Kim Min-jae au Bayern Munich et les arrivées avortées de Kevin Danso et Christian Pulisic, les Napolitains ressemblent en effet aux grands perdants de ce mercato estival 2023. Et à ces gros noms est récemment venu s’ajouter celui d’un jeune espoir : Gabri Veiga. Talent affirmé du football espagnol, le meneur de jeu du Celta – artisan majeur du maintien de Vigo en Liga la saison dernière – vient à son tour de refuser les Partenopei , alors qu’un accord avait été conclu en janvier dernier. Le tout pour voir ce gamin de 21 ans accepter l’offre d’Al-Ahli en Arabie saoudite. Où l’art de monnayer sa jeunesse.

Donne de la Veiga

En début d’année, tout semblait donc indiquer que l’histoire de Veiga débuterait au Napoli. Pur produit du Celta, celui qui a enquillé 11 buts en 39 matchs pour sa première saison complète volait la vedette au vétéran Iago Aspas et tombait dans les filets du champion d’Italie. Une transaction estimée à 36 millions d’euros, bonus compris, et un contrat prêt à être signé début août. En deux mois, rien ne va cependant se passer comme prévu, avec un tournant pris en mai.…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com