Gabon : la Tropicale Amissa Bongo fête ses 15 ans

La 15e édition de la Tropicale Amissa Bongo part ce lundi de Bitam (Province du Woleu-Ntem) pour sept étapes et 1035 km, la plus longue distance depuis sa création en 2006. Cette année, la course fera une incursion au Cameroun dès la première journée avec une arrivée à Ebolowa, avant de retrouver des étapes plus classiques, en descendant vers Ndjolé, Lambaréné puis Mouila, de rejoindre ensuite Port-Gentil, la capitale économique du pays, puis Libreville pour l'arrivée finale.Au fil des années, la Tropicale Amissa Bongo est devenue le rendez-vous incontournable du cyclisme africain. Une réussite inimaginable en 2006 explique Benjamin Burlot, l'organisateur : « C'est vrai qu'au début nous n'aurions jamais pensé être encore là quinze ans après. Mais après les trois ou quatre premières éditions, nous nous sommes rendus compte que la mayonnaise avait pris et que le pays s'attachait beaucoup à cette compétition, qui fait aujourd'hui partie du patrimoine national du Gabon. »L'une des plus grandes courses d'AfriqueAujourd'hui, le Tour du Gabon est l'une des rares courses pérennes en Afrique mais aussi à l'échelle mondiale, où peu d'épreuves ayant vu le jour dans les années 2000 ont réussi à survivre aux difficultés économiques et logistiques. Une fierté pour Benjamin Burlot : « Nous avons montré que nous pouvions tenir les standards...