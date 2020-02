G5 Sahel : un sommet de plus ?

Le G5 Sahel a rendez-vous à Nouakchott. Ce 25 février, Roch Kaboré, Idriss Déby Itno, Ibrahim Boubacar Keïta, Mahamadou Issoufou et Mohamed Ould el-Ghazouani se réunissent dans la capitale mauritanienne pour le 6e sommet de l'organisation régionale. L'occasion de faire un bilan six ans après la création du G5 Sahel.Défi sécuritaireCôté militaire, le constat est morose. Lancée en 2014 pour « coordonner et mutualiser les actions de ses membres dans les domaines du développement et de la sécurité », l'organisation, appuyée notamment par l'opération militaire française Barkhane, peine en effet à contenir les violences auxquelles fait face la région. Et ce, malgré une force conjointe de 5 000 soldats issus des forces armées des États membres. Mais la nouvelle présidence du G5 Sahel ? qui sera confiée pour l'année à Mohamed Ould el-Ghazouani ce mardi à la suite de Roch Kaboré ? pourrait changer la donne. Car jusqu'ici, la Mauritanie est le seul pays de la région à avoir été épargné par le cycle de violences en cours dans les autres pays. Depuis 2011, aucune attaque n'a été commise sur son sol. Contrairement au Mali, au Niger ou au Burkina Faso, dont les institutions sont de plus en plus fréquemment les cibles d'attentats, auxquels s'ajoutent les conflits intercommunautaires.Lire aussi Sahel, une équation terroriste à résoudre d'urgenceDes résultats liés à une politique sécuritaire mise en place sous Mohamed Oul Abdel...