G5 Sahel : « Sans la France, la situation dans la région serait bien pire »

Le général mauritanien Mohamed Znagui Sid Ahmed Ely, 65 ans, dirige le département de défense et sécurité du G5 Sahel, l'organisation qui réunit le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Tchad et la Mauritanie pour lutter contre le terrorisme djihadiste et favoriser le développement économique. Il a donné une interview au Point lors du colloque Atlantic Dialogues qui vient de se tenir au Maroc, à l'invitation du cercle de réflexion marocain Policy Center for the New South.Le Point : Malgré l'aide apportée par les forces françaises de l'opération Barkhane, par l'Union européenne, par les Casques bleus des Nations unies, par la force conjointe mise en place par le G5 Sahel, les attaques djihadistes redoublent d'efficacité au Sahel. Que recommandez-vous ?Mohamed Znagui Sid Ahmed Ely : La menace se développe de façon plus importante que les moyens. Les membres du G5, il faut le souligner, sont les États les plus pauvres du monde. Ils sont en première ligne contre le terrorisme, mais aussi contre le réchauffement climatique. Les pays du G5 font beaucoup d'efforts, mutualisent leurs moyens, essayent de les utiliser rationnellement. Mais compte tenu de la menace, ces moyens ne sont pas suffisants. Nous avons des besoins urgents, et pressants.Que manque-t-il ?Il manque des équipements, de la formation, des hommes, des armements, des moyens roulants, du carburant? Il faudrait plutôt demander ce qu'il ne manque pas ! Il nous faut tout mettre en place....