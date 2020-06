Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client G5 Sahel: Paris va demander des garanties politiques au Mali et au Burkina Reuters • 29/06/2020 à 11:00









PARIS (Reuters) - La France demandera mardi au Mali et au Burkina Faso, mardi lors du sommet G5 Sahel en Mauritanie, des garanties sur leurs engagements en faveur de la paix, afin de ne pas remettre en cause des gains militaires récemment acquis sur le terrain, a déclaré lundi une source à l'Elysée. "Tous les progrès enregistrés sont fragiles et peuvent être mis en cause si la dynamique politique ne suit pas", a souligné cette source. (John Irish, édité par Jean-Stéphane Brosse)

