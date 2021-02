G20 Finances: coordination des relances et aide aux pays pauvres au menu vendredi (Bercy)

Coordination des plans de relance et aide aux pays pauvres seront au menu des grands argentiers du G20 qui se réuniront vendredi sous présidence italienne, a indiqué le ministère français de l'Economie mercredi.

Les ministres des Finances et banquiers centraux des économies pesant 85% du produit intérieur brut (PIB) mondial se retrouveront en visioconférence alors que la diffusion des variants du coronavirus fait planer la menace de mesures de restriction supplémentaires sur certaines économies.

Dans cette situation, la France plaide pour une "coordination étroite" des politiques économiques et souhaite éviter des "retraits unilatéraux des mesures de soutien" afin de "maximiser l'impact de plans de relance", a-t-on indiqué au ministère.

Paris soutient aussi "pleinement" la volonté de la présidence italienne "de faire du verdissement de l'économie un axe clé du G20 cette année", les discussions au sein du G20 devant aborder les questions de finance durable et de fiscalité environnementale.

Elles aborderont également le risque "d'une divergence très forte dans la reprise entre les pays" les plus avancés et les plus pauvres qui n'ont pas accès aux vaccins, souligné par le Fonds monétaire international (FMI).

Une nouvelle allocation de droits de tirage spéciaux (DTS) du FMI de l'ordre de 500 milliards de dollars, "qui permettrait à l'Afrique subsaharienne de bénéficier d'environ 18 milliards de liquidités" pour couvrir des besoins de santé, sera à l'ordre du jour.

Une telle allocation, si elle est soutenue par le G20, aura toutes les chances d'être adoptée lors de la réunion de printemps du FMI qui se tiendra la semaine du 5 avril.

Ces 18 milliards de dollars représenteraient plus du triple des 5 milliards de dollars dégagés en faveur des pays pauvres par l'actuelle initiative de suspension de la dette.

Cette initiative, à laquelle sont éligibles 73 pays, court actuellement jusqu'au 30 juin mais pourrait être prolongée jusqu'à la fin de l'année.

La France, à l'instar de ce qu'ont fait d'autres pays par le passé, devrait proposer de mettre ses DTS à la disposition du FMI pour lui permettre d'accorder des prêts à faibles taux aux pays pauvres.

Enfin, trois pays, le Tchad, la Zambie et l'Ethiopie, ont déjà demandé une restructuration de leurs dettes, que doit examiner un comité de créanciers composé de pays membres du Club de Paris, et de non-membres que sont la Chine, l'Arabie Saoudite et l'Inde.