Futur stade du PSG : Massy n'est plus une option ?

Karl Olive, au turbin. Après plusieurs mois d’annonces, de tractations et de réunions au sommet, le PSG doit trancher pour l’avenir. Les sites de Massy, Poissy et du Parc des Princes se tirent la bourre . Son objectif ? Sélectionner, « à l’automne 2026, un site pour poursuivre prioritairement le travail. Cette sélection ne constituera pas une décision définitive et devra être suivie d’une nouvelle étape visant à sécuriser les conditions nécessaires à la réalisation du projet. » Pour le moment, indique L’Équipe , aucun lieu n’a été choisi. Le club souhaite privilégier un lieu sans écarter définitivement les deux autres .

Massy fait-il le poids ?

Ce « en même temps » place quand même la piste menant à Massy un cran en dessous des deux autres . Un référendum interne à la ville de l’Essonne, pour savoir si la population souhaite y implanter un futur stade, serait en cause. La semaine de sa victoire contre Manchester City, le club a tenu des comités de pilotages avec les trois lieux établis. « Le club dispose aujourd’hui de nombreux éléments pour engager une phase d’analyse, » a-t-il lui-même communiqué.…

UL pour SOFOOT.com