information fournie par So Foot • 14/04/2024 à 14:22

Futsal : l’équipe de France s’offre le scalp du Brésil

La meilleure nation mondiale, rien que ça !

En ouverture de la Global Futsal Cup, qui se déroule en Lituanie, l’équipe de France de futsal a régalé ce samedi soir à Jonava, en s’adjugeant l’un des plus beaux succès de son histoire face au Brésil (3-2), considéré comme le pays numéro un dans la discipline, et quintuple champion du monde notamment. Menés, les Bleus ont renversé la situation en grande partie grâce à Abdessamad Mohammed, leur capitaine, qui s’est offert son 72 e but en 97 sélections. Souheil Mouhoudine a scellé le succès français en inscrivant le troisième pion.…

AL pour SOFOOT.com