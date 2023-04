Fusion, Europe et effet domino: Vivendi va vendre Gala pour garder Paris Match

Après Editis, Vivendi lâche Gala: le groupe du milliardaire Vincent Bolloré va vendre l'hebdomadaire people pour convaincre les autorités européennes de la concurrence de le laisser avaler Lagardère.

Cette vente annoncée est un nouveau rebondissement dans la fusion en cours entre Vivendi et Lagardère, qui tient autant du long feuilleton que de l'effet domino.

Cette fois, l'enjeu pour Vivendi, qui détient Gala via le groupe Prisma Média, est de pouvoir conserver Paris Match, propriété de Lagardère, a appris l'AFP mardi de sources internes, confirmant une information du média L'Informé.

"Vivendi se voit contraint de proposer la cession de Gala", que la Commission européenne "considère comme un concurrent direct de Paris Match sur le marché de la presse people", est-il écrit dans un courriel envoyé aux salariés de Prisma Média par sa présidente, Claire Léost.

Sollicité par l'AFP, Vivendi n'a pas souhaité faire de commentaire.

"Les équipes sont abasourdies, c'est un immense gâchis selon nous", a déclaré à l'AFP Emmanuel Vire, élu du syndicat SNJ-CGT à Prisma Média.

Selon le syndicaliste, l'annonce a été faite lors d'un CSE (comité social et économique, l'instance de représentation du personnel, NDLR) extraordinaire qui s'est tenu à 10h00. Les équipes de Gala ont été informées au même moment.

Vivendi, le groupe du milliardaire Vincent Bolloré, est monté en 2022 à 57% du capital de Lagardère après une rude bataille actionnariale, mais la finalisation de cette prise de contrôle est encore soumise au feu vert de la Commission européenne. Celle-ci rendra sa décision le 14 juin au plus tard.

