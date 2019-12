Fusillade près du siège des services secrets à Moscou : un agent tué, cinq blessés

Un agent du Service fédéral de sécurité russe (FSB) a été tué jeudi et cinq personnes ont été blessées dans une attaque commise par un homme armé. Les faits se sont déroulés près du siège de l'institution à Moscou.« Le criminel a été neutralisé », a indiqué le service de presse du FSB aux médias d'Etat russe. Le terme « neutralisé » signifie généralement dans le jargon policier russe qu'un assaillant a été tué.L'échange de tirs a eu lieu jeudi soir aux abords immédiats du siège du FSB, un des héritiers du KGB soviétique. Autrement dit, en plein centre de Moscou, à une dizaine de minutes à pied de la place Rouge et du Kremlin. Les circonstances de l'attaque restent floues, mais selon les agences de presse d'Etat, citant le FSB, l'assaillant n'est pas entré dans le bâtiment des services secrets.« Une élimination inévitable »« Peu importe leur motivation, les gens qui ont fait ça savaient qu'ils allaient être éliminés inévitablement [...] C'est le centre de Moscou. Une personne doit être complètement désespérée pour faire ça », a indiqué Pavel, un témoin.Une enquête pour « atteinte à la vie d'un agent des forces de l'ordre » a été ouverte, selon le Comité d'enquête russe, en charge des investigations sur les crimes les plus graves.Des journalistes de l'AFP présents sur les lieux ont entendu encore un tir vers 16h15 GMT (19h15 locale) et les forces de l'ordre ont demandé à la presse et aux badauds de s'éloigner. Aucune explication n'a été donnée.L'incident est intervenu quelques heures après la fin de la grande conférence de presse annuelle de Vladimir Poutine. Selon l'agence RIA Novosti, il participait ensuite à une cérémonie en l'honneur du contre-espionnage russe. Le président russe a dirigé le FSB en 1998-1999 et avait son bureau dans l'immeuble des services secrets, près duquel l'incident a eu lieu. Il a aussi été agent du KGB à ...