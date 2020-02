Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fury explose Wilder et s'empare de la ceinture WBC Reuters • 23/02/2020 à 11:19









Fury explose Wilder et s'empare de la ceinture WBC par Hugo Chalmin (iDalgo) C'est sans la moindre contestation possible que Tyson Fury a disposé de Deontay Wilder ! Un peu plus d'un an après leur match nul, les deux hommes se retrouvaient dans la nuit de samedi à dimanche au MGM de Las Vegas pour l'une des rencontres les plus attendues de l'histoire de la boxe. À la clé, la ceinture WBC des poids lourds. Un titre qui est revenu au Britannique. Ce dernier n'a jamais tremblé dans ce choc. À partir du troisième round, il entame son entreprise de démolition en envoyant le champion au tapis. Le Gypsy King ne le lâche pas et force l'arbitre à arrêter le combat à la 7e reprise tandis qu'au même moment, le coin de Wilder jette l'éponge. L'Américain n'a rien su faire et voit son palmarès de 41 K-O en 44 combats entaché d'une deuxième défaite. À noter que le Bronze Bomber en était à dix défenses de titres.

