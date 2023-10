information fournie par So Foot • 08/10/2023 à 14:51

Furlan : « L’année dernière, Caen a encaissé 48 buts, donc on ferme sa gueule »

Sale temps pour les Normands.

Alors qu’il menait 2-3 à la mi-temps, le Stade Malherbe de Caen a coulé sur le terrain de Rodez, s’inclinant finalement 5-3. La dynamique des Normands est terrible puisqu’ils restent sur six défaites et un nul. Conséquence : ils ont dégringolé de la première à la onzième place en à peine plus d’un mois. Jean-Marc Furlan était amer samedi soir.…

QB pour SOFOOT.com