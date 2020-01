Fumigènes face au PSG : Saint-Etienne s'en sort avec un match ferme à huis clos

Les Verts s'en sortent bien. La Ligue de football professionnel (LFP) s'est plutôt montrée clémente avec le club de Saint-Etienne, qui a écopé de deux matches à huis clos dont un ferme après les incidents face au Paris SG, le 15 décembre, où des dizaines de fumigènes avaient été allumés.« Après instruction du dossier, la Commission de Discipline de la LFP a décidé de sanctionner l'AS Saint-Etienne de deux matchs à huis clos total du stade Geoffroy-Guichard, dont un match avec sursis », pour l'usage « d'engins pyrotechniques », a annoncé l'instance.Cette décision entérine la mesure de huis clos total décidée à titre conservatoire par la Ligue, le 16 décembre, au lendemain des faits. Le club stéphanois a indiqué avoir pris acte de cette sanction et précisé que son équipe évoluerait donc à huis clos lors de prochaine journée de Ligue 1 face à Nantes ce dimanche (15h00). VIDÉO. Saint-Etienne - PSG : des supporters sont entrés de force avant le match La Ligue a également sanctionné les supporteurs du PSG pour usage d'engins pyrotechniques. Ils seront privés de parcage pour le prochain match disputé à l'extérieur par le PSG, face à Monaco mercredi.Les images avaient fait le tour des réseaux sociauxLors de la rencontre de Ligue 1 entre l'ASSE et le PSG le 15 décembre, des dizaines de fumigènes avaient été allumés depuis les deux virages tout au long du match et un feu d'artifice avait même été tiré en fin de rencontre depuis le Kop Nord, dans le cadre du 20e anniversaire de L'Avant-garde, un groupe de supporters stéphanois issu des Magic fans.L'usage de fumigènes, interdit par la Ligue pour leur dangerosité, fait partie des classiques de la culture ultras.Les images de l'impressionnant spectacle pyrotechnique avaient fait le tour des réseaux sociaux et des télévisions, d'autant qu'il était intervenu au moment où Kylian Mbappé célébrait son deuxième but (90e), le quatrième ...