Fulham se moque de Bruno Fernandes sur TikTok

Simulation ou pas ?

Six jours après la victoire de Fulham sur Manchester United en championnat (2-1), une vidéo postée jeudi sur le compte TikTok des Cottagers fait polémique. Dans celle-ci, qui a été visionnée plus d’un million de fois en moins de 24h, on voit Bruno Fernandes se tordre de douleur après un retour de Saša Lukić, avant que l’international portugais ne se relève quelques secondes plus tard pour réclamer une passe à un coéquipier. Le tout avec une petite musique humoristique et la description « Heureux qu’il aille bien » .…

TM pour SOFOOT.com