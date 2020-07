Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fulham se fait peur mais rejoint Brentford en finale d'accession à la Premier League Reuters • 30/07/2020 à 23:05









Fulham se fait peur mais rejoint Brentford en finale d'accession à la Premier League par Florian Burgaud (iDalgo) Relégués en Championship il y a un an, les Londoniens de Fulham ne sont plus qu'à une victoire d'une remontée immédiate dans l'élite du football anglais. Vainqueurs 2-0 au Pays de Galles sur la pelouse de Cardiff City à l'aller, les Cottagers recevaient en demi-finale d'accession retour avec un certain avantage. Seulement, rien n'a été simple pour les locaux ce jeudi soir : les Gallois, par l'intermédiaire de Nelson, ouvraient le score dès la 8e minute. Heureusement, Reid remettait les deux équipes à égalité quelques secondes plus tard (9e). En seconde période, les Bluebrids prenaient l'avantage dès la sortie des vestiaires par Tomlin (47e) et se retrouvaient donc à un but de Wembley. Mais les Londoniens ont résisté pour rejoindre Brentford en finale d'accession à la Premier League : l'affrontement aura lieu mardi dans le temple du football.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.