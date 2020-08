Fulham marche sur le rêve de Brentford et retrouve la Premier League

Face à un Brentford trop timide et bloqué par l'événement, Fulham a arraché son ticket retour pour la Premier League grâce à un doublé planté par son arrière gauche, Joe Ryan, lors de la prolongation (1-2).

Brentford 1-2 Fulham

Un tacle de boucher et des abeilles contrôlées

Il ne leur restait qu'un match à tirer, un seul. Mais ce match, le plus cher du monde, est un mix entre la beauté et la cruauté de ce championnat qu'est le Championship. Quarante-six matchs de saison régulière, deux demi-finales à avaler et une finale peut venir tout foutre en l'air. Une finale pour séparer les rires des larmes : tout est dit. Une finale pour les héros, aussi : celui de cette finale d'accession entre Brentford et Fulham s'appellera Joe Bryan, d'abord auteur d'un coup franc malin en prolongation avant d'aller conclure un subtil mouvement collectif au bout de la nuit. Avant ça, Bryan n'avait inscrit que deux buts en 60 matchs disputés avec Fulham. Un héros, on disait, qui laisse Brentford sur le trottoir alors que les Cottagers sont de retour en Premier League.Thomas Frank est une catégorie de bipèdes entraîneurs à lui tout seul. Dans un championnat où le coach champion a passé sa saison les fesses scotchées à un tabouret en plastique et où Scott Parker a débarqué à cette finale comme on se pointe à une communion, le technicien danois de Brentford, lui, est un type qui se balade avec un pull de libraire, qui convoque Al Pacino et son discours dansà l'heure de vivre le rendez-vous le plus important de sa carrière, puis qui s'hydrate à l'aide d'une gourde écolo. Frank est peut-être simplement un mec de son époque et c'est aussi ce que raconte l'histoire de son club, qui a monté ses succès Lire la suite de l'article sur SoFoot.com