information fournie par So Foot • 04/03/2024 à 20:04

Fuites à la Mosson : la Métropole de Montpellier s'engage à éponger

La tête sous l’eau.

Si Montpellier patine sur le terrain et n’a remporté qu’un seul de ses huit derniers matchs de Ligue 1, ses supporters commencent, eux aussi, à boire la tasse. Dimanche après-midi, lors du goûter face à Strasbourg (2-2), les fans pailladins présents en tribune Gévaudan ont en effet vu la pluie leur tomber sur la tête et des petites piscines se former à certains endroits de l’enceinte.…

SF pour SOFOOT.com