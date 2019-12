Fuite de Carlos Ghosn : «Une telle opération nécessite au moins six mois de préparatifs»

Son nom est à jamais lié à l'affaire Air Cocaïne. Christophe Naudin, 57 ans, s'est fait connaître du grand public comme l'un des organisateurs, en 2015, de l'exfiltration de République dominicaine de deux pilotes impliqués dans un trafic international de drogue, l'affaire Air Cocaïne. Ce sulfureux spécialiste de la sûreté aérienne, également criminologue, avait ouvertement revendiqué son implication dans cette opération, ce qui lui avait valu un mandat d'arrêt international.Arrêté en Afrique en 2016, il est extradé en République dominicaine pour y purger une peine de cinq ans de prison. Extradé vers la France puis libéré pour raison de santé courant 2018, Christophe Naudin a pris la tête de sa propre association, l'(IN) Justice (ex-Association de soutien aux Français à l'étranger détenus arbitrairement ou abusivement).Êtes-vous surpris par la fuite, lundi, de Carlos Ghosn au Liban, alors qu'il était assigné à résidence au Japon ?CHRISTOPHE NAUDIN. Non et je la soutiens totalement. Cette opération est le seul moyen pour Carlos Ghosn de se soustraire à un système judiciaire archaïque. Il se met dans les meilleures conditions pour pouvoir se défendre, ce qui n'était évidemment pas le cas au Japon sous surveillance policière.Aurait-il pu choisir de venir en France qui n'a pas d'accord d'extradition avec le Japon ?Oui, il aurait pu, en l'absence de tout accord d'extradition entre les deux pays, mais il ne l'a pas fait et à juste titre, je pense. Il a fait un bon calcul politique en choisissant le Liban, le pays où il a des attaches et où il est apprécié. Il a bien compris que la France n'aide guère ses ressortissants ayant maille à partir avec la justice étrangère.Comment se prépare une telle exfiltration ?Il faut beaucoup de temps. Pour les pilotes que nous avons exfiltrés, il nous a fallu trois bons mois. Dans le cas de Carlos Ghosn, une telle opération nécessite au moins six mois ...