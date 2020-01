Fuite de Carlos Ghosn : deux « barbouzes » américains impliqués ?

C'est dans une caisse capitonnée servant à transporter des instruments de musique que Carlos Ghosn aurait fui le Japon dimanche soir. Qui l'a mis dedans ? Samedi, le ministre turc de la Justice, Abdülhamit Gül, a affirmé sur CNN Türk que « deux étrangers (étaient) impliqués dans le transit ».Si le manifeste de vol du jet privé Bombardier Global Express immatriculé TC-TSR ne mentionne pas le nom de l'ex-patron de Nissan, y figurent les noms de deux Américains, dont un ancien militaire, selon le Wall Street journal (WSJ).Michael Taylor et George-Antoine Zayek ont très officiellement pris l'avion parti d'Osaka pour Istanbul dans la nuit de dimanche à lundi en présentant leurs papiers d'identité. Le second semble issu d'une famille de chrétiens maronites, libanais donc, et aurait travaillé pour la société du premier, grâce à ses compétences dans les opérations de sûreté et de renseignement.Car Michael L.Taylor est aussi le nom d'une figure connue des réseaux américains. Né en 1960 à Staten Island, élevé par un beau-père militaire de carrière, cet homme a servi pendant quatre ans au sein des forces spéciales américaines.Des opérations dangereuses et discrètesAprès l'intervention militaire d'Israël au Liban, en 1982, il est envoyé à Beyrouth comme formateur des forces spéciales libanaises. C'est là qu'il rencontre sa future femme, Lamia, qu'il épouse en 1985 et avec qui il aura trois garçons. Au moment de la première Guerre du Golfe, en 1991, Taylor, devenu réserviste, n'est pas appelé car il est infiltré par les Américains au sein d'une opération de démantèlement d'un trafic de haschisch dans la vallée de la Beeka, au Liban.Avec son savoir-faire et sa carte de visite d'ancien béret vert, Taylor fonde en 1994 l'American International Security Corp (AISC), une entreprise spécialisée dans « la réduction des menaces, l'évaluation de la vulnérabilité, la protection, le ...