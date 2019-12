Fuite de Carlos Ghosn au Liban : cinq questions sur un coup de théâtre

Même son avocat japonais dit être « abasourdi » par la nouvelle. C'est par le biais d'un communiqué, transmis lundi soir par ses porte-parole, que Carlos Ghosn a annoncé avoir quitté le Japon, pour rejoindre l'aéroport de Beyrouth, au Liban, dans la nuit de dimanche à lundi.L'ancien PDG de Renault-Nissan, qui a passé 130 jours en détention avant de bénéficier en avril d'une assignation à résidence à Tokyo, se trouvait dans l'attente d'un procès devant décider d'une éventuelle liberté conditionnelle. Il fait aujourd'hui l'objet de quatre inculpations au Japon pour malversations financières.Pourquoi a-t-il choisi de se rendre au Liban ?L'homme d'affaires est détenteur de trois nationalités : libanaise, française et brésilienne, et il possède une maison à Beyrouth. On ignore si c'est là qu'il est actuellement installé, mais les médias font depuis ce mardi matin le pied de grue devant son logement. De nombreux journalistes espèrent capturer des images de Carlos Ghosn, dans sa maison libanaise. AFP/ANWAR AMRO L'homme d'affaires, qui n'est pas poursuivi par la justice libanaise (contrairement à la justice française), ne risque par ailleurs pas d'être extradé, faute d'un accord en ce sens. Il jouit par ailleurs de forts soutiens politiques et de profondes attaches au Liban, où il est arrivé à l'âge de six ans avant de poursuivre ses études en France. Sa réussite à fait de lui un symbole de la diaspora libanaise : en 2017, un timbre à son effigie a même été créé par les autorités. LIRE AUSSI > Affaires Carlos Ghosn : ce qui est reproché à l'ex-PDG de Renault-NissanDepuis l'arrestation du sexagénaire l'an passé, les marques d'encouragement de la population libanaise se succèdent. Des photos de lui, portant la mention « innocent », se sont multipliées sur les réseaux sociaux et une campagne d'affiches « Nous sommes tous Carlos Ghosn » a vu le jour en décembre ...