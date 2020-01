Fuite au Liban : Carlos Ghosn avait un de ses deux passeports français sur lui

Carlos Ghosn disposait de deux passeports français dont un emporté sur lui dans sa fuite de Tokyo à Beyrouth. C'est ce qu'affirme jeudi une source proche du dossier contactée par l'AFP, confirmant des informations de la chaîne publique japonaise NHK.Selon cette même source, les avocats de l'ex-patron de Renault-Nissan conservent avec eux au Japon trois de ses passeports : un libanais, un brésilien et son second passeport français.C'est une autorisation exceptionnelle du tribunal de Tokyo qui lui permettait d'en avoir un sur lui. Mais ce document était enfermé dans une sorte d'étui dont la clé était également détenue par ses avocats. LIRE AUSSI > A Beyrouth, au Liban, Carlos Ghosn bienvenu dans son quartierCe document lui tenait lieu de visa de court séjour dans l'archipel nippon et il devait donc l'avoir à portée de main pour ses déplacements internes, explique la même source. En cas de contrôle, l'avocat ne pouvait se contenter de donner le code par téléphone à un policier mais il devait se déplacer, précise la source. De telles dispositions concernaient aussi d'autres personnes libérées sous caution.Aucune trace de son passage à un contrôle dans un aéroportLes autorités japonaises n'ont aucune donnée informatique indiquant que Carlos Ghosn se serait présenté sous sa véritable identité aux contrôles aux frontières dans un aéroport japonais. Il serait sorti du territoire grâce à un « moyen illégal », souligne la NHK, citant des sources proches des enquêteurs, soit en voyageant sous une autre identité soit en échappant aux contrôles.Il pourrait avoir utilisé son deuxième passeport français à son arrivée en Turquie pour les formalités habituelles, avant de voyager ensuite vers le Liban où, selon les autorités locales, il est entré en toute légalité. Sa fuite aurait, quoi qu'il en soit, nécessité plusieurs mois de préparatifs. Mardi, l'un de ses avocats au Japon, Junichiro ...