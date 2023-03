Fuchs Sports, le Mediapro du foot amateur

Depuis l'été 2020, la société Fuchs Sports était chargée de diffuser tous les matchs de National 2 et National. 3. Un pari qui a tourné au fiasco.

Tout commence en 2015, au sein de la ligue Grand Est de football qui, par sa proximité géographique, produit des résumés vidéos pour ses équipes amateurs avec l’aide d’un prestataire venu de l’autre côté du Rhin. Quelques saisons plus tard, une autre entreprise allemande se penche sur la diffusion des championnats de la région. Ce nouveau prétendant, Sport Total, propose d’équiper tous les clubs régionaux de caméras à captation automatique Pixellot, une firme israélienne. « On a tout de suite vu une opportunité, et on a donc décidé de lancer cette mécanique au démarrage de la saison 2019/2020. Sport Total a équipé quasiment la totalité de nos clubs avec un modèle économique qui était assez simple puisque c’était gratuit. Quand on a pu démarrer la saison, on a tout de suite vu qu’il y avait un intérêt. Ça fonctionnait plutôt pas mal, puis est venu le Covid et, évidemment, ça a un peu tout cassé » , raconte Stéphane Heili, directeur de la communication de la ligue Grand Est, à l’origine de cette initiative.

What’s the Fuchs ?

C’est là que Fuchs Sports entre dans la danse puisque la société luxembourgeoise était jusque là chargée par Sport Total du développement de la marque en France. La FFF remarque que tout fonctionne plutôt bien, s’intéresse au dossier et « de manière un peu rapide, lance cette idée de diffusion des matchs de N2 et de N3 » . Fuchs voit alors l’opportunité et se désolidarise de Sport Total pour les concurrencer lors de l’appel d’offres organisé à l’aube de la saison 2020/2021 par la fédération. C’est bien Fuchs qui rafle la mise jusqu’en 2025 et qui se lance dans le gigantesque défi de médiatiser plus de 200 clubs de N2 et de N3. « Pour offrir une couverture à chaque club, notre premier constat était simple : mettre un caméraman sur chaque stade, soit 228 clubs en N2 et N3. Or ce n’était pas possible. Nous déployons donc un système de captation muni de deux à trois caméras par stade pour assurer des captations rendues autonomes via l’intelligence artificielle » , expliquait Frédéric Lamotte, alors Head of Development and Strategy de la société, au site foot-national.com.…

Tous propos recueillis par VP et LT, sauf mentions.



Photo : Twitter de Fuchs Sports (@FuchsSportsfr).

Par Valentin Perrot et Léo Tourbe pour SOFOOT.com