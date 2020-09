Fuchs Sports, le diffuseur du foot amateur

L'information n'a pas fait autant de bruit que l'arrivée de Mediapro en mai 2018. Pourtant, le 24 juillet dernier, l'entreprise luxembourgeoise Fuchs Sports est devenue le diffuseur officiel digital du football amateur français pour les cinq prochaines années. Ce deal permettra à la FFF de diffuser gratuitement plus de cent matchs par week-end, tout en offrant aux clubs amateurs une vitrine médiatique inédite. Reste à savoir si les supporters seront au rendez-vous.

Le foot amateur turc, belge et français : drôle d'idée ?

Guide : comment regarder

Fin juillet, alors que Mediapro annonce le lancement officiel de Téléfoot le 17 août, agrémenté d'un casting quatre étoiles et d'un deal fraîchement conclu avec la firme américaine Netflix, la Fédération française de football scelle, elle, un accord avec Fuchs Sports, qui devient diffuseur digital des championnats de National 2 et National 3. À l'inverse d'un groupe de télévision, l'entreprise luxembourgeoise propose aux ligues et aux fédérations des plateformes personnalisables. Un point fort qui lui permet de se démarquer de ses concurrents selon Frédéric Lamotte, responsable du développement et de la stratégie :Vraiment ?Créé en 2000 par Jean Fuchs, entrepreneur et promoteur de la place Luxembourgeoise depuis plus de 40 ans, Fuchs Group propose desLe groupe luxembourgeois, qui pèse 40 millions d'euros de fonds propres et qui gère annuellement 6 milliards d'euros d'actifs, a décidé de diversifier ses activités. Dans cette optique, et celle qui consiste aussi à proposer aux investisseurs des alternatives aux produits financiers classiques, la société a opté pour le marché de la digitalisation du sport, et surtout celle du football amateur.