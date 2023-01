Fronde d'élus charentais contre une taxe pour financer la LGV Bordeaux-Toulouse

Des élus de Charente et Charente-Maritime, au nord de Bordeaux, s'indignent que des contribuables de leurs communes soient assujettis à une nouvelle taxe pour financer les futures lignes à grande vitesse reliant la cité girondine à Toulouse et Dax.

Au total, 81 communes du sud des deux départements font partie des plus de 2.000 localités assujetties à la taxe spéciale d'équipement (TSE), entrée en vigueur au 1er janvier pour aider au financement du Grand Projet du Sud-Ouest qui doit débuter l'an prochain.

Ce projet d'un coût estimé à plus de 14 milliards d'euros vise à relier Toulouse à Paris en trois heures et à Bordeaux en une heure, soit un gain d'une heure sur chaque trajet et de vingt minutes entre Dax et la cité girondine.

Cette taxe est "insupportable" pour des territoires "où la nouvelle ligne n'a aucun intérêt dans le quotidien" des habitants, a déclaré à l'AFP mercredi Jeanne Blanc, maire de Cercoux (Charente-Maritime).

La taxe touche des communes situées dans un rayon théorique d'une heure en voiture d'une gare desservie par la LGV, mais "je mets au défi d'aller à Bordeaux en une heure", répond Michel Masero, maire de Neuvicq (Charente-Maritime) qui souhaiterait donner la priorité aux petites lignes, utilisées par ses administrés.

Jacques Chabot, président de la communauté de commune charentaise de Baignes, Barbezieux, Blanzac et Brossac, fustige l'absence de "concertation".

"Personne n'a été prévenu. Les parlementaires n'ont rien dit, les préfets non plus", assure l'ancien maire de Jonzac (Charente-Maritime) et sénateur, Claude Belot.

La taxe, réévaluée chaque année, doit rapporter 24 millions d'euros en 2023 et concernera les personnes assujetties aux taxes foncières, à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et à la cotisation foncière des entreprises.

Elle sera d'un montant d'environ "3,40 euros pour quelqu'un qui a 1000 euros de valeur foncière", détaille Guy Kauffmann, directeur général de la société de financement du GSPO.

Le Parlement a également adopté en novembre le principe d'une taxe additionnelle de 34% à la taxe de séjour dans les départements traversés pour financer le GPSO, qui entrera en vigueur l'an prochain.

Le projet de LGV est porté par les présidents de la Nouvelle-Aquitaine et de l'Occitanie, mais est critiqué pour son coût et son impact sur la biodiversité par d'autres élus locaux dont le maire écologiste de Bordeaux Pierre Hurmic.

La semaine dernière, ce dernier a défendu avec les maires de Bayonne et Irun (Espagne) une alternative consistant à moderniser la ligne existante entre la frontière espagnole et Bordeaux.